Wirtschaft & Politik

Initiative steyrland startet Podcast

STEYR-LAND. Der neue Podcast „steyrland.bahnbrechend“ ist mehr als nur ein Hörerlebnis: Er bietet den Bürgern der Region und Interessierten eine zusätzliche Plattform für Einblicke in die Dynamik, Herausforderungen und Chancen von Steyr-Land. Von Expertenmeinungen bis hin zu beruflichen und persönlichen Erfahrungen: Der Podcast ist die Gelegenheit, sich umfassend über die eigene Region zu informieren ---

Monatlicher Rhythmus und charismatische Gäste

Jeden ersten Tag des Monats erscheint eine neue Folge, in der spannende Persönlichkeiten aus der Region Steyr-Land zu Wort kommen. Zu den ersten Gästen zählen unter anderem Alois Gruber, Geschäftsführer der AGRU Kunststofftechnik GmbH und Sprecher der Initiative, Judith Ringer und Martin Hartl, stv. Sprecher:innen der Initiative, Michaela Postlmayr, Bezirksleiterin der Landjugend Steyr-Land, und Bernhard Ruf, Bürgermeister aus Bad Hall und Obmann der LEADER Region Traunviertel Alpenvorland. Moderiert wird der Podcast von Nora Mayr - die Podcast-Folgen sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Authentische Atmosphäre in der Steyrtalbahn

Für ein besonderes regionales Flair wurden die ersten Folgen in der traditionsreichen Steyrtalbahn aufgezeichnet. Die Steyrtalbahn bietet nicht nur einen authentischen Hintergrund, sondern ist auch ein Symbol für die Verbindung und den Fortschritt in der Region. Sie verkörpert den Erhalt von Kultur und Geschichte und unterstützt gleichzeitig den Wandel und die Modernisierung. Die akustisch reizvolle Umgebung der Bahn verleiht den Podcast-Folgen eine einzigartige Atmosphäre, die die Identität und das kulturelle Erbe von Steyr-Land hervorhebt.

„Mit diesem ungewöhnlichen Aufnahmeort möchten wir die tiefe Verbundenheit mit unserer Region unterstreichen“, so Alois Gruber, Geschäftsführer der AGRU Kunststofftechnik GmbH und Sprecher der Initiative steyrland. In der ersten Episode spricht er über Employer Branding im ländlichen Raum, private Erlebnisse an der Steyr, seine ersten Erfahrungen mit Geldverdienen in der Jugend und warum er nicht mehr in die Stadt ziehen würde.

Tauchen Sie ein in die spannende Welt von Steyr-Land und entdecken Sie die Geschichten, Menschen und Ideen, die unsere Region prägen. Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen Podcast „steyrland.bahnbrechend“ auf einer Ihrer bevorzugten Plattformen wie Spotify oder Audible.