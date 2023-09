Wirtschaft & Politik

Junior Maker Pioneers: eine Idee wird realisiert

STEYR. 2021 wurde Christian Stadlmann für seine Idee „Makerspace für Kids“ beim Ideenwettbewerb der Zukunftsregion Steyr in der Kategorie „Nachhaltige Region“ prämiert. In gemeinsamer Arbeit mit der Zukunftsregion Steyr, dem IFAU, dem Museum Arbeitswelt, dem Verein Steyr-Werke und der FH OÖ Campus Steyr wurde ein FFG- Antrag entwickelt – mit dem Ergebnis, dass das Projekt nun vom Klima- und Energiefonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert wird ...

Nach einem Jahr Vorarbeit ist es jetzt so weit: im Oktober startet das aus dieser Idee entstandene Projekt „Junior Maker Pioneers“, das am 31. August bei der KinderUni Steyr im DigiSpace der FH OÖ unter anderem Bundesministerin Leonore Gewessler, Landesrat Stefan Kaineder, Vize- Dekan Schildorfer und Vize-Bgm.in Anna-Maria Demmelmayr präsentiert wurde. Überdies lieferten die im Zuge der 20 Jahresfeier der KinderUni OÖ im Museum Arbeitswelt aufgestellten Mitmachstationen einen kleinen Einblick, was die Kinder in den nächsten Jahren erwarten wird.

Zukunftstechnologien begreifen, entwickeln und machen, das ist der Leitsatz des Projekts „Junior Maker Pioneers“. Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Junge Talente für die Energiewende – Ausschreibung 2022“ durchgeführt. „Wir wollen nun mit den Junior Maker Pioneers eine Symbiose zwischen Technik und den Herausforderungen der Klimakrise schaffen. Kinder sind interessiert in Technik, aber die Eltern stoßen an ihre Grenzen und können sie oft nicht in dem Umfang fördern, wie sie es sich wünschen würden. Die Idee ist nun, in permanenten Gruppen, aber auch in Workshops und Schulprojekten Kinder für erneuerbare Technologien zu begeistern und sie spielerisch und nachwirkend zu Makern zu machen, also zu aktiven Akteuren, die ihre Ideen umsetzen“, erklärt Ideengeber Christian Stadlmann, Professor an der FH OÖ Campus Steyr. Projektstart ist im Oktober, die Projektdauer beträgt vier Jahre. Neben den Kooperationspartnern KinderUni OÖ, Steyr-Werke, Museum Arbeitswelt, TIC Steyr und FAZAT sind zahlreiche namhafte regionale Firmen mit ins Projekt eingebunden, die im Bereich erneuerbare Technologien – sei es Photovoltaik, Windenergie, Wasserkraft, u.a. – tätig sind.

Einige dieser Expert:innen waren bei der 20 Jahresfeier der KinderUni OÖ im Museum Arbeitswelt mit Mitmachstationen vertreten. So widmete sich der ebenso aus einer Idee eines Ideenwettbewerb (Steyr2030) 2016 entstandene Verein Steyr-Werke dem Thema Wind mit einer Nebelringkanone, Windrädern, einem Windmessgerät und einem selbstgebauten neodym-Generator. Bei Fronius konnten die Kinder ein Solar-Auto bauen. Die FH OÖ lud Kinder und Jugendliche ein, mit Lego Klima- und Umwelt-Geschichten zu erzählen und mittels Stop-Motion-Filmen zu dokumentieren. Bei der Mitmachstation von Miba konnten die Kinder einfache Elektro-Motoren bauen, bei voestalpine eine Zugprüfmaschine testen und der Verein MIVA zeigte eine klimaneutrale Stadt und ging der Frage nach, wie Strom aus Wasserstoff erzeugt wird – um nur einen Teil der gebotenen Vielfalt zu nennen. All diese Mitmachstationen veranschaulichen, was die Kinder beim Projekt „Junior Maker Pioneers“ erwarten wird.

„Es freut mich sehr, dass wir mit unseren Ideenwettbewerben Sprungbretter für so tolle Ideen und Projekte sein dürfen und damit für die regionale Entwicklung einen positiven Beitrag leisten können“, sagt Daniela Zeiner, TIC-Geschäftsführerin und Netzwerkchefin der Zukunftsregion Steyr. „Kinder in ihrer Neugierde und ihrem Entdeckungsdrang zu unterstützen und sie darin zu fördern ist ein primäres Anliegen der KinderUni. Wir freuen uns daher auf die Projektzusammenarbeit, um hier die Kinder speziell an Themen rund um erneuerbare Technologien heranzuführen“, freut sich auch Projektpartner Andreas Kupfer von IFAU und KinderUni Steyr.

Unten: Die Mitmachstationen schaffen Einblicke, was die Kinder beim „Junior Maker Pioneers“- Projekt erwarten wird. Foto © KinderUni OÖ, Helene Wimmer.