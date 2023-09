Wirtschaft & Politik

Lindner: Tierheim Steyr wichtiger Partner in Sachen Tierschutz

STEYR/OÖ. Die letzten Sommertage nutzte Tierschutz-Landesrat Michael Lindner, um sich Zeit für Oberösterreichs Tierheime und für Gespräche mit den Mitarbeiter:innen vor Ort zu nehmen. Im Tierheim Steyr haben zurzeit 14 Hunde, 30 Katzen und diverse Kleintiere ein neues zu Hause gefunden ...

LR Lindner bedankt sich bei Leiterin Monika Stadler und ihrem Team für ihren Einsatz. „Unsere Tierheime sind seit vielen Jahren sehr wichtige Partner des Landes OÖ. Vor allem die Vorfälle der letzten Wochen haben uns gezeigt, dass wir uns auf die professionelle Arbeit in den Tierheimen unseres Landes verlassen können. Tiere, die Schutz brauchen, bekommen ihn hier von den vielen engagierten Mitarbeiter:innen. Als Tierschutz- Landesrat weiß ich, dass die gute Arbeit in den Tierheimen oft sehr fordernd ist und vielfach auch unentgeltlich durch ehrenamtlich engagierte Helferinnen und Helfern unterstützt wird. Danke für die gute Zusammenarbeit!“, so Landesrat Michael Lindner.

27 % mehr Budget für Tierschutz

Auf Initiative von Landesrat Michael Lindner wurde für das laufende Jahr eine Budgetsteigerung von 27 % für den Tierschutz erreicht – LR Lindner wird sich auch für das kommende Jahr für mehr Geld im Tierschutz stark machen. „Es freut mich, dass wir in diesem Jahr einen wichtigen Schritt für den Tierschutz gehen konnten und im Jahr 2023 1,7 Mio. Euro für den Tierschutz zur Verfügung stehen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Land Oberösterreich und den Tierheimen können wir durch langfristige Leistungsvereinbarungen sicherstellen. Diese Vereinbarungen geben auch unseren Tierheimen mehr Planungssicherheit“, zeigt Tierschutz-Landesrat Michael Lindner auf.