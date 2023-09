Wirtschaft & Politik

Tag der offenen Tür: Farben Huber feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

STEYR. 50 Jahre Malerei und 40 Jahre Farbenhaus – die Helmut Huber GmbH feiert ihr Firmenjubiläum und gleichzeitig den Abschluss der Geschäftsrenovierung. 1973: während Ölkrise, Watergate-Affäre und der Putsch in Chile die Welt in Atem halten, startet Helmut Huber in aller Stille einen Malerbetrieb in Steyr ...

Mit der Gründung des Malereibetriebes, legte Huber den Grundstein für die bis heute erfolgreiche Firmengeschichte. 50 farbenfrohe Jahre später, hat Geschäftsführer Raimund Martl allen Grund zur Freude: Am Freitag, 6. und Samstag 7. Oktober feiert das Huber-Team das Firmenjubiläum mit einem Tag der offenen Tür.

Aktionen und Glücksbox

50 Jahre Farben Huber: da ist natürlich jede Menge los! Zum Beispiel die Herbst-Aktionen (-20% auf Synthesa Innenfarben von 1. bis 31. Oktober) und eine Glücksbox, die im Zeichen des Firmengeburtstags steht. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Nur so viel: Es lohnt sich, vorbeizuschauen und sich vom erfahrenen Team beraten zu lassen.

Also: mitfeiern und gewinnen! Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt!

WANN: 6. und 7. Oktober 2023

WO: Schlüsselhofgasse 5, 4400 Steyr