Wirtschaft & Politik

Neue Heimat des E-Motors: Neubau im BMW Group Werk Steyr schreitet voran

STEYR. Ab 2025 produziert das BMW Group Werk Steyr neben Benzin- und Dieselmotoren auch E-Antriebe. Dafür baut das Unternehmen aktuell eine große Montagehalle. Gestern, am 27. September, feierten Werksleiter Klaus von Moltke, der Bürgermeister von Steyr Markus Vogl, Projektteams seitens BMW Group und Bauunternehmen sowie die Baustellen-Mitarbeiter einen wichtigen Meilenstein: die Gleichenfeier ...

„Das rund 15.000 Quadratmeter große Hallendach ist vollständig geschlossen und der Rohbau ist fertig. Sogar die Fassade ist bereits großteils dicht“, erklärt Werksleiter Klaus von Moltke den Anlass und ergänzt: „Damit sind wir absolut im Zeitplan. Aus heutiger Sicht steht unserem Produktionsstart für die neue Generation von E-Antrieben 2025 nichts im Weg!“ Das wurde nun traditionell gefeiert: Mit Gleichenspruch, Gleichenbaum und geselligem Mittagessen für die gesamte Baustellen-Belegschaft.

Markus Vogl, Bürgermeister der Stadt Steyr: „Wir freuen uns sehr über dieses Bekenntnis von BMW zum Standort Steyr und sind stolz darauf, dass unsere Stadt Heimat der E-Motoren-Fertigung und -Entwicklung wird. Als moderne Industriestadt sind wir bestrebt, Unternehmen, aber auch Beschäftigten und ihren Familien, beste Rahmenbedingungen zu bieten. Deshalb investieren wir in Kinderbetreuung, in Schulen und Fachhochschule. So ermöglichen wir es, Beruf und Familie zu vereinbaren und schaffen attraktive Bildungsangebote für die Fachkräfte der Zukunft.“

Im Plan, trotz straffer Zeitschiene

„Der Baubeginn für die Halle, in der künftig bis zu 600.000 E-Antriebe jährlich montiert werden, fand im September 2022 statt“, ruft der Werksleiter in Erinnerung. Innerhalb dieses Jahres wurde auf einer Fläche von 105 mal 150 Metern der gesamte Rohbau errichtet. Er ist 20 Meter hoch und wird von rund 200 Stützen getragen. „In einem weiteren Jahr beginnen wir mit der Vorserienproduktion. Der Start der Serienproduktion soll im Herbst 2025 erfolgen“, führt Klaus von Moltke weiter aus. Hinzu kommt, dass der Neubau inmitten einer laufenden Produktionsumgebung entsteht. Das bedeutet Arbeiten auf engstem Raum, sodass etwa der LKW-Verkehr im Werk nicht beeinträchtigt wird.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt das BMW Group Werk Steyr auf „Lean Construction“: Die Baustelle ist in einzelne Felder unterteilt, die nacheinander jeweils von den Baufirmen bearbeitet werden. Sind etwa die Elektriker in einem Bereich fertig, dann ziehen sie zur nächsten Station. Das führt dazu, dass manche Bereiche der Halle aktuell noch sehr roh sind, während andere schon fast für den Bezug bereit zu sein scheinen.

Neue Halle für über 1.000 Beschäftigte

Insgesamt bietet die neue Montagehalle rund 60.000 Quadramter Fläche. „Auf vier Ebenen findet künftig die Montage des E-Motors statt: vom Grundmotor, über die Inverter-Montage im Sauberraum und die Einbringung von Rotor und Stator, bis hin zur Getriebemontage und umfassenden Qualitätstests. Zudem beherbergt das Gebäude Büros und eine neue Betriebsgastronomie. In der Endausbaustufe werden über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei Schichten in der neuen Halle arbeiten“, so Werksleiter Klaus von Moltke. Insgesamt investiert das BMW Group Werk Steyr bis 2030 rund eine Milliarde Euro in die Entwicklung und Produktion von E-Antrieben.

Unten: Eindrücke der Gleichenfeier am 27.09.2023 und des Baustatus der neuen Montagehalle für E-Antriebe im BMW Group Werk Steyr. Fotos © Josef Moser.