Bürger:innendialog zur Innen­stadt-Oase Schloss­park

STEYR. Die Innenstadt-Oase Schlosspark in Steyr soll für die Bürger:innen noch attraktiver werden. Bei einem Info- und Diskussionsabend am 12. Oktober 2023 um 18 Uhr im Reithoffer-Gebäude in der Pyrachstraße 7 erfahren Interessierte, wie es mit der Gestaltung des Parks weitergeht ...

„Die Einbindung der Steyrerinnen und Steyrer ist uns besonders wichtig, schließlich sollen sie ihr Naherholungsgebiet auch gerne nützen“, sagt Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr.

Erste Ergebnisse aus einer Bürgerbefragung, wie die Neugestaltung des Teichs, wurden bereits zum Teil umgesetzt. Landschaftsarchitekt Alfred R. Benesch präsentiert nun das neu entwickelte Leitbild für die Gestaltung des Steyrer Schlossparks und präsentiert die nächsten Schritte. Alle Steyrer:innen sind herzlich eingeladen, ihre Sicht einzubringen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Der Schlosspark zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten in Steyr. Seit 2022 wird der Park im Rahmen des Masterplans „Schlosspark 2045“ revitalisiert.

WANN: 2. Oktober 2023 um 18 Uhr

WO: Amtsgebäude Reithoffer, Pyrachstraße 7, 4400 Steyr