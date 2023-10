Wirtschaft & Politik

18. Okt.: Bildungsregion Steyr – quo vadis?

STEYR. Die Zukunftsregion Steyr lädt alle Interessierten – Pädagog:innen, Unternehmer:innen, Eltern, Schüler:innen, und alle anderen – ein, am Bildungsgespräch in der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Steyr am Mittwoch, 18. Oktober 2023 ab 18:00 Uhr teilzunehmen ...

Aufbauend auf die Zukunftsvisionsgespräche vom Frühjahr 2023 mit ausgewählten Vertreter:innen der Steyrer Bildungseinrichtungen wurden die wichtigsten und brennendsten Bildungsthemen der Region sondiert, um sich jetzt in einem größeren Rahmen damit auseinandersetzen. Um Anmeldung unter https://zukunftsregion-steyr.at/veranstaltung/bildungsgespraech wird ersucht.

„Gemeinsam möchten wir an der Zukunft der Bildung in der Region Steyr arbeiten“, erzählt Daniela Zeiner, Chefin des Netzwerks Zukunftsregion Steyr. Angeregt durch hochkarätige Impulsreferate und inspiriert durch Podiumsdiskussionen werden Ideen und Handlungsempfehlungen für die Bildungsregion Steyr abgeleitet.

Bürgermeister Markus Vogl wird den Abend gemeinsam mit den Gastgeber:innen Ute Wiesmayr (HAK Steyr) und Daniela Zeiner (Zukunftsregion Steyr) eröffnen, Andreas Kupfer (Kinderuni OÖ) führt moderierend durchs Programm. Christoph Helm (School of Education, JKU Linz) berichtet in seinem Impulsreferat „Tausend Jahre sind wie ein Tag“ über die Bildung von gestern, heute und morgen und diskutiert mit Sandra Losbichler (HTL Steyr), Wolfgang Bräu (Auris Consult, IT Experts) und Harald Peham (Verkehrsausschuss Stadt Steyr) in der Talkrunde „Digitalisierung und Mobilität“ inwieweit Fernstudium die Lehre vor Ort ersetzen kann und vor welchen Mobilitätsherausforderungen wir in der Region stehen.

Nathalia Wächter (Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Universität Graz) widmet sich in ihrem Vortrag „Lebenswelt Schule: Für alle gleich?“ den Bildungszielen und dem Schulerleben von Jugendlichen in Österreich und diskutiert im Anschluss mit Maria Pernegger (Media Affairs, Initiatorin CoderDojo Steyr), Günther Briedl (MS Münichholz Steyr) und Christian Stadlmann (FH Steyr, Initiator Junior Maker Pioneers) zu aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven beim Lehren und Lernen.

Gemeinsam diskutieren kann man dann in einer Fishbowlrunde, die erste eröffnen Barbara Leitner-Haberler (Bildungsregion Steyr-Kirchdorf), Gerald Bachmayr (BRG Steyr Michaelerplatz), Bernadette Hartl (Mutter, Changemaker- Projekt Umsetzerin), Herbert Jodlbauer (FH OÖ Campus Steyr), Anna-Maria Demmelmayr (Stadt Steyr) und Christoph Grumböck (Netzwerk Zukunftsregion Steyr). Im Anschluss können alle Teilnehmer:innen ihre Ideen und Anregungen einbringen.

Zum Ausklang des Abends lädt die Zukunftsregion Steyr zu Austausch bei Snacks und Getränken. Nähere Infos und Anmeldung: www.zukunftsregion-steyr.at.

WANN: 18. Oktober 2023 ab 18:00 Uhr

WO: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Steyr, Leopold-Werndl-Straße 7, 4400 Steyr