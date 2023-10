Wirtschaft & Politik

44 Prozent mehr Lehrlinge heuer im BMW Group Werk Steyr

STEYR. Als einer der wichtigsten Industriebetriebe Österreichs mit rund 4.500 Beschäftigten bildet das BMW Group Werk Steyr seit über 40 Jahren Lehrlinge aus. Im September starteten wieder 36 neue Lehrlinge und somit deutlich mehr als im Vorjahr, in dem es 25 waren. Sie werden ausgebildet in den Bereichen ...

Zerspanungstechnik, Mechatronik mit Automatisierungstechnik, Mechatronik mit Fertigungstechnik, Mechatronik – IT, Maschinenbautechnik, Elektrotechnik und Chemielabortechnik. Zum ersten Mal wird auch in der Betriebsgastronomie eine Köchin ausgebildet.

Ein modernes Trainingszentrum, finanzielle Unterstützung zum Führerschein, das internationale Austauschprogramm „Move“, bei dem die Lehrlinge andere Werke und Länder besuchen und die einmalige M-Driving Experience am Red Bull Ring bei ausgezeichnetem Abschluss: All das sind nur einige der Benefits, von denen die Lehrlinge profitieren.

Unterstützung und vielfältige Chancen

Tom Ganner startet seine Lehre als Zerspanungstechniker: „Ich bin froh, in einem Betrieb wie BMW die Chance bekommen zu haben, aufgrund des sehr guten und angenehmen Arbeitsumfeldes. Weiters bietet BMW viele verschiedene Karrierewege, zum Beispiel mit der Lehre mit Matura.“ Schon heute nehmen 30 Prozent der Lehrlinge am BMW Group Standort Steyr das Angebot Lehre mit Matura wahr. Viele der Führungskräfte haben ihre Karriere mit einer Lehre bei der BMW Group begonnen.

Hannes Baumgartner, Lehrling Mechatronik mit Automatisierungstechnik: „Das BMW Group Werk Steyr unterstützt uns auch in Themen und Bereichen außerhalb des Lehrplatzes. Außerdem finde ich es toll, dass das Werk mit dem Bau der neuen Lehrwerkstatt viel in die Ausbildung investiert, um hier die Fachkräfte der Zukunft auszubilden.“

Investitionen in moderne Ausbildung für eine gelungene Transformation

7 Mio. Euro wurden in den letzten Jahren in den Bau eines innovativen Aus- und Weiterbildungszentrums am Werksgelände investiert. Christopher Schuster, Leiter Aus- und Weiterbildung, HR-Marketing und Recruiting: „Mit dem Ausbau unserer Lehrlingskapazitäten bereiten wir uns schon heute vorausschauend auf den Bedarf an Fachkräften der nächsten Jahre vor. Nicht nur durch den Produktionsstart der E-Antriebe im Jahr 2025 werden wir in naher Zukunft eine spannende Transformation hin zu noch digitaleren Produktions- und IT-Systemen meistern. Dafür passen wir unser Ausbildungsprogramm und unsere Lehrberufe permanent an.“

Wie erfolgreich schon die jüngsten Beschäftigten des BMW Group Werk Steyr diese Transformation meistern, zeigt ein aktueller Erfolg: Beim Hackathon der WKÖ haben die Lehrlinge am 4. Oktober den zweiten Platz des Landesbewerbs belegt und sich damit für den Bundesbewerb am 24. Oktober qualifiziert. Reinschnuppern und bewerben bei der Langen Nacht der Lehrwerkstatt Bewerbungen für das Lehrjahr 2024/2025 werden bereits entgegengenommen. In Summe werden 35 neue Lehrlinge eingestellt.

Als Besonderheit wird in Kürze erstmals eine Lange Nacht der Lehrwerkstatt angeboten: am 24. Oktober 2023 von 18:00 bis 21:00 Uhr. Im Rahmen dieser Veranstaltung können sich Interessenten gemeinsam mit Eltern und Freunden über die Ausbildungsangebote informieren und sich noch am selben Abend für eine passende Lehrstelle bewerben. Nähere Infos zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des BMW Group Werk Steyr.