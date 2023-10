Wirtschaft & Politik

Kinderbetreuung: Situation im Bezirk Steyr-Land verbessert

OÖ/STEYR. Das Bildungs- und Betreuungsangebot in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten hat sich für berufstätige Eltern gegenüber dem Vorjahr in Oberösterreich kaum verbessert – vor allem im ländlichen Raum. Das zeigt die aktuelle IFES-Erhebung im Auftrag der AK Oberösterreich. Im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) hat sich immerhin die Zahl jener Gemeinden, die vollzeittaugliche Kinderbildungs- und -betreuungsplätze anbieten, im Vergleich zum Vorjahr von eins auf acht gesteigert ...

In die Gesamt-Kategorie sind sieben dieser sogenannten 1A-Gemeinden (Dietach, Garsten, Großraming, Rohr im Kremstal, Schiedlberg, Sierning und St. Ulrich bei Steyr) neu in die Top-Kategorie aufgestiegen.

Mit ihrem Kinderbetreuungsatlas bietet die Arbeiterkammer Oberösterreich einen umfassenden Überblick über das Angebot an Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreichs Kindergärten, Krabbelstuben und der Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder, wie zum Beispiel im Hort. Im Auftrag der AK hat das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) die entsprechenden Daten erhoben und ausgewertet. Vier Kriterien sind für die Gesamt-Kategorienbildung besonders wichtig, um Eltern eine Vollzeitarbeit zu ermöglichen: der Umfang der täglichen Öffnungszeiten, das Angebot eines Mittagessens, die Sommerbetreuung und die Summe der Schließzeiten im Laufe eines Arbeitsjahres in Krabbelstuben, Kindergärten und in der Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder. Zudem wurde das Angebot nach drei Altersgruppen (Unter-Dreijährige, Drei- bis Sechsjährige, Volksschulkinder) aufgeschlüsselt. Gemeinden konnten somit maximal zwölf Kriterien erfüllen.

Sieben neue 1A-Gemeinden im Bezirk Steyr-Land

Gemeinden, die mindestens elf der zwölf definierten Kriterien erfüllen, werden in der Gesamtkategorie als 1A-Gemeinde eingestuft. Diese höchste Einstufung haben im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) heuer folgende acht Gemeinden erreicht: Dietach, Garsten, Großraming, Rohr im Kremstal, Schiedlberg, Sierning, St. Ulrich bei Steyr und Steyr-Stadt. Somit sind 38,1 Prozent aller Gemeinden im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) 1A-Gemeinden. Der Bezirk liegt damit deutlich über dem Oberösterreich-Durchschnitt von 18,7 Prozent.

Vier der 21 Gemeinden im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) fallen heuer in die Kategorie A (2022: 6). Keine Gemeinde wurde als B-Gemeinde eingestuft (2022: 6). Wie im Vorjahr gibt es drei C-Gemeinden und eine D-Gemeinde. Gaflenz, Laussa, Maria Neustift und Reichraming erfüllen weniger als drei der zwölf möglichen Kriterien und mussten in die niedrigste Kategorie E eingestuft werden.

Drei Gemeinden haben 1A-Angebot für Unter-Dreijährige

Der Kinderbetreuungsatlas schlüsselt das Angebot auch nach den einzelnen Alterskategorien auf. Heuer gibt es im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) für Eltern Unter-Dreijähriger in drei Gemeinden (Steyr-Stadt, Dietach und Sierning) ein vollzeittaugliches Betreuungsangebot. Dietach und Sierning konnten ihr Angebot aufgrund von Kooperationen so ausbauen, dass für die Eltern nun Vollzeitarbeit möglich wird.

Fünf der 21 Gemeinden im Bezirk erreichten heuer bei den Unter-Dreijährigen die Kategorie A (2022 gab es keine einzige A-Gemeinde), keine Gemeinde erfüllte die Kriterien für die Kategorie B (2022: 1), sechs für C (2022: 11) und wie im Vorjahr drei für die Kategorie D. Weitere drei Gemeinden (2022: 4) erfüllten nur eines oder überhaupt keines der geforderten Kriterien und mussten in dieser Altersgruppe in die Kategorie E eingestuft werden: Gaflenz, Laussa und Reichraming.

Vier Gemeinden mit einem 1A-Angebot für Drei- bis Sechsjährige

Eine Spur besser schaut es bei der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen aus: Vier Gemeinden erfüllen die 1A-Kriterien. Erfreulich ist, dass ihre Zahl gegenüber dem Vorjahr um zwei angestiegen ist. Überdurchschnittlich viele Gemeinden – rund 38,1 Prozent – befinden sich in der Kategorie A (OÖ-Schnitt: 20,1 Prozent). Vier Gemeinden (zwei mehr als im Vorjahr) mussten in die Kategorie E eingereiht werden.

Gutes Angebot für Nachmittagsbetreuung von Volksschul-Kindern

Auch bei der Betreuung der Volksschulkinder geht es in die richtige Richtung und es zeigen sich leichte Verbesserungen. Die Zahl der A-Gemeinden ist um drei im Vorjahresvergleich auf neun angestiegen. Ihr Anteil beträgt überdurchschnittliche 42,9 Prozent (OÖ: 22,2 Prozent). Rund ein Fünftel der Gemeinden sind der Kategorie B (2022: 6) zuzuordnen und zwei der Gemeinden im Bezirk Steyr-Land (inkl. Steyr-Stadt) gehören der Kategorie C (2022: 5) an. Fünf Gemeinden (2022: 3) sind in den niedrigsten Kategorien D und E einzureihen.

Als einzige Gemeinde im Bezirk hat wie im Vorjahr Bad Hall die Datenweitergabe verweigert.