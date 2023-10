Wirtschaft & Politik

Steyr ist top bei Kinder­betreuung

STEYR. Die Stadt Steyr ist bei der Kinderbetreuung vorbildlich. In ihrem jährlich herausgegebenen Kinderbetreuungsatlas bewertet die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich das Angebot in Steyr erneut mit der Bestnote 1A+. Die AK hat die Betreuungs-Situation in Oberösterreichs Krabbelstuben, Kindergärten, Volksschulen und Horten unter die Lupe genommen ...

Dabei erfüllen die Kinderbetreuungseinrichtungen in Steyr alle Kriterien und ermöglichen es Eltern, Beruf und Familie zu vereinbaren. „Wir wollen berufstätigen Eltern ein optimales Umfeld bieten und bauen die Kinderbetreuung weiter aus. Seit September betreiben wir etwa eine weitere Krabbelstube im Stadtteil Münichholz“, berichtet die zuständige Referentin Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr.

Betreuung mit Vollzeit-Arbeit vereinbar

Bewertet hat die AK Öffnungszeiten, Mittagessen und Sommerbetreuung. 1A-Gemeinden ermöglichen Eltern mit Kindern aller Altersgruppen, problemlos einer Vollzeit-Arbeit nachzugehen. Krabbelstuben und Kindergärten sind mindestens 45 Stunden pro Woche und an vier Tagen mindestens 9,5 Stunden geöffnet und bieten ein Mittagessen. Die Einrichtungen sind maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen. Das Plus steht für Zusatzangebote, wie etwa für die Zertifizierung als Gesunder Kindergarten. Demmelmayr dazu: „Wir freuen uns über die ausgezeichnete Benotung, weil es unser hochwertiges Betreuungsangebot sichtbar macht und zeigt, dass Steyr ein gutes Pflaster für junge Familien ist.“