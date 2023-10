Wirtschaft & Politik

Star Movie Dietach wird zum Sonnenkraftwerk

STEYR-LAND. Die Energiewende findet in Dietach statt: Am Montag (16.10.) geht nach viermonatiger Bauzeit eine der aktuell größten PV-Fassaden-Anlagen der Region in Betrieb. Drei der vier Gebäudeseiten des Star Movie Kinocenters in Dietach wurden mit rund 400 PV-Modulen fast vollflächig bestückt, um grüne Energie zu liefern ...

Die von der österreichischen Firma DAS-Energy hergestellten Fassadenpaneele zeichnen sich durch geringes Gewicht und besonders hohe Lichtausbeute aus. Die auf der Betonfassade verklebten Module leisten gesamt 125 kWp. Die Dachanlage 110 kWp.

Star Movie Geschäftsführer Hans Peter Obermayr: „Gemeinsam mit der 2022 fertig gestellten Dach-PV-Anlage werden wir künftig jährlich rund 200.000 Kilowattstunden Ökostrom produzieren, was dem Jahresbedarf des Kinocenters oder von rund 100 Haushalten entspricht.“ Durch das Sonnenkraftwerk werden künftig jährlich ca. 65.000 kg CO2 eingespart.

Günstig ins Kino und gleichzeitig das Klima schützen

Die Star Movie Kinos wurden in den letzten zehn Jahren bereits mit zahlreichen weiteren Maßnahmen wie LED-Beleuchtung, Wärmerückgewinnungen, Energiesparfilmprojektoren und intelligenten Steuerungssystemen weitestgehend energieoptimiert, dass der Energieverbrauch um insgesamt 26 % gesenkt werden konnte. Das Investment nur in Photovoltaik am Star Movie Standort in Dietach beläuft sich nun auf insgesamt 350.000 Euro (= Summe aus Dach-PV-Anlage und PV-Fassade). Zudem wird das Kinocenter mit Hackschnitzel aus der Region beheizt.

Die limitierten „Green Energy Gutschein Packages“ von Star Movie machen es möglich: Günstig ins Kino und gleichzeitig den Ausbau der Star Movie Sonnenkraftwerke unterstützen. Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Beim großen Green Energy-Package bekommen die Kinofans um 120 Euro Gutscheine im Warenwert von mind. 140 Euro und beim kleinen Package um 60 Euro Gutscheine im Warenwert von mind. 68,50 Euro. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um so günstig und unterhaltsam eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten.“ Die Bestellung des „Green Energy Gutschein-Packages“ ist bequem und online auf starmovie.at möglich.