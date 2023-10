Wirtschaft & Politik

Lange Nacht der Lehrwerkstatt im BMW Group Werk Steyr

STEYR. Ein Abend, an dem sich alles um die jüngsten Mitarbeiter dreht: Das BMW Group Werk Steyr lädt zur Langen Nacht der Lehrwerkstatt am 24. Oktober von 18:00 bis 21:00 Uhr im neuen Ausbildungszentrum ein ...

Interessierte Lehr-Anwärter, Familie und Freunde bekommen an diesem Abend Einblicke in die Lehrberufe des BMW Group Werk Steyr und können sich direkt mit den Lehrlingen und Ausbildnern austauschen. Verschiedene Stationen bieten Informationen über die Berufsausbildung und die angebotenen Lehrberufe wie Zerspanungstechnik, Mechatronik mit Automatisierungstechnik, Mechatronik mit Fertigungstechnik, Mechatronik – IT, Maschinenbautechnik, Elektrotechnik oder Chemielabortechnik. Im sogenannten „Makerspace“ gibt es außerdem interaktive Stationen rundum das Thema Künstliche Intelligenz. Auch das Recruiting-Team steht für Fragen zur Verfügung.

Speed-Recruiting: Wo Begeisterung mehr zählt als das Zeugnis

Auch 2024 stellt das BMW Group Werk Steyr wieder 35 neue Lehrlinge ein. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich am 24. Oktober beim Speed Recruiting direkt einen Vorvertrag für einen der Lehrplätze sichern. Weil nicht nur die Schulnoten, sondern vor allem die Motivation für Erfolg im Lehrberuf entscheidend ist, bietet das Recruiting-Team vor Ort erstmals diese Möglichkeit für einen beschleunigten Bewerbungsprozess.

Für Begeisterung und Motivation sorgt das Unternehmen bereits beim Eintreffen der Gäste: Die Veranstaltungsbesucher können sich auf ein Fahrerlebnis in coolen BMW-Modellen freuen. Denn die Lehrlinge bieten einen Shuttledienst vom Tor 1 zum Trainingszentrum in exklusiven Fahrzeugen an.

Lehre im BMW Group Werk Steyr: Top Ausbildung für vielfältige Chancen

Ein modernes Trainingszentrum, finanzielle Unterstützung zum Führerschein, das internationale Austauschprogramm „Move“, bei dem die Lehrlinge andere Werke und Länder besuchen, und die einmalige M-Driving Experience am Red Bull Ring bei ausgezeichnetem Abschluss: All das sind nur einige der Benefits, von denen die Lehrlinge profitieren. Auch für die weitere Karriere stehen alle Türen offen: Schon heute nehmen 30 Prozent der Lehrlinge am BMW Group Standort Steyr das Angebot der Lehre mit Matura wahr. Viele der Führungskräfte haben ihre Karriere mit einer Lehre bei der BMW Group begonnen.

Nähere Informationen zur Langen Nacht der Lehrwerkstatt und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des BMW Group Werk Steyr (www.bmwgroup- werke.com/steyr).

WANN: 24. Oktober von 18:00 bis 21:00 Uhr

WO: Im neuen Ausbildungszentrum im BMW Group Werk Steyr

ANMELDUNG: www.bmwgroup- werke.com/steyr