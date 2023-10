Wirtschaft & Politik

Steyr Automotive präsentiert größte Dach-Photovoltaik-Anlage Österreichs

STEYR. In enger Zusammenarbeit mit Burgenland Energie, dem größten Anbieter für Wind- und Photovoltaik in Österreich, gab Steyr Automotiv die erfolgreiche Inbetriebnahme der größten Dach-Photovoltaik-Anlage Österreichs auf einer Dachfläche von 85.000m2 bekannt. Das Projekt steht im Einklang mit Steyr Automotiv's Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltmanagement und bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft ...

„Diese Anlage stellt für uns Auftakt und Herzstück der Energiewende dar und ist ein wesentlicher Teil der Transformation eines traditionellen Industriewerkes zu einem modernen GreenTech-Werk, welches sich seiner Verantwortung für Gesellschaft und Zukunft bewusst ist,“ so Florian Mayrhofer, Mitglied der Geschäftsführung von Steyr Automotive.

Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie, ergänzte: „Die Kooperation mit Steyr Automotive zeigt den Weg in die Energiezukunft: Gemeinsam mit Unternehmen gehen wir mit erneuerbaren Technologien den Weg in Richtung dauerhafter Energie- und Preisunabhängigkeit. Um den Klimawandel zu stoppen, braucht es vor allem die Wirtschaft, die diese Transformation wieder zu einem Standortvorteil nutzt. Hier in Steyr zeigen wir, dass Photovoltaik der Schlüssel zur Energieunabhängigkeit und Klimafreundlichkeit ist."

Mit rund 7.500 kWp die größte Dach-Photovoltaik-Anlage Österreichs

Nach nur neun Monaten Bauzeit ist die Anlage seit 05.09.2023 in Vollbetrieb. Mit etwa 17.000 installierten Paneelen auf den Werksdächern von Steyr Automotive wird eine Höchstleistung von rund 7.500 kWp erreicht. Das bedeutet, dass vom Stromverbrauch des Werkes rund ¼ abgedeckt wird. Zum Vergleich: Das entspricht dem Verbrauch von 2.200 Haushalten und einer Einsparung von rund 2.500 Tonnen CO2 jedes Jahr.

„Unsere Investition in erneuerbare Energien ist nur ein Teil unseres Engagements für Nachhaltigkeit. Wir arbeiten intensiv an der Reduzierung unseres Abfallaufkommens, der Förderung umweltfreundlicher Produktionsprozesse und der Integration nachhaltiger Praktiken in unsere gesamte Wertschöpfungskette,“ betonte Günther Heiden, Mitglied der Geschäftsführung von Steyr Automotive.